Kaiserslautern

Kollegen mit Messer angegriffen: Täter psychisch krank

Nach dem Messerangriff eines Mannes auf einen Arbeitskollegen im April in Kaiserslautern geht die Staatsanwaltschaft von einer psychischen Erkrankung bei dem Täter aus. Den Ermittlungen zufolge habe der 35-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Weil die Gefahr weiterer Straftaten bestehe, hat die Anklagebehörde beim Landgericht die Unterbringung des Mannes in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung beantragt. Dort befindet sich der 35-Jährige bereits jetzt schon auf vorläufiger Grundlage.