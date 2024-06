Kokain im Wert von mehr als 200.000 Euro sichergestellt

Anzeige

Koblenz (dpa/lrs). Das Hauptzollamt Koblenz konnte an der Grenze zu Belgien mehr als drei Kilogramm Kokain sicherstellen. Diese Menge, die die Beamten bereits am Abend des 30. Mais im Innenraum des Fahrzeugs entdeckten, entspricht einem Straßenverkaufswert von über 200.000 Euro, wie das Hauptzollamt Koblenz am Freitag mitteilte.

Das Fahrzeug soll demnach nach Angaben des 23-jährigen Fahrers auf dem Weg von Albanien nach Belgien gewesen sein. Zunächst hatte er angegeben, keine Drogen mit sich zu führen, ein Drogenwischtest reagierte jedoch positiv auf Kokain. Da der Verdacht bestehe, dass der Fahrer noch vor der Fahrt Drogen konsumiert habe, sei gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet worden, hieß es. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Polizeimeldung