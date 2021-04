Kohr ab Sommer wieder bei Eintracht Frankfurt

Der 27-Jährige wechselte im Winter auf Leihbasis vom Main an den Rhein, weil er in Frankfurt hinter Makoto Hasebe, Sebastian Rode und Djibril Sow kaum zu Spielzeit im defensiven Mittelfeld kam. Kohr hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2024 und ist noch bis Saisonende an die Mainzer ausgeliehen.

Seit Kohr und Vereinskollege Danny da Costa bei den 05ern sind, geht es aufwärts. „Es war wichtig, dass um die Mannschaft schon ein Umbruch stattfand“, sagte Kohr. Die Mainzer hatten rund um den Jahreswechsel nicht nur Bo Svensson als neuen Trainer vorgestellt, sondern auch die alten Bekannten Christian Heidel als Sportvorstand und Martin Schmidt als Sportdirektor zurückgeholt.

