Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 07:40 Uhr

Köln

Kohls Memoiren-Schreiber kündigt Verfassungsbeschwerde an

Der Buchautor Heribert Schwan will seinen Rechtsstreit mit der Witwe von Helmut Kohl vors Bundesverfassungsgericht bringen. Er werde Verfassungsbeschwerde gegen eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) in der Sache einlegen, teilte der Journalist und Historiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit.