Mainz

Kohlgraf blickt von der Pandemie zum Sinn von Weihnachten

In einer Predigt im Mainzer Dom hat Bischof Peter Kohlgraf die Weihnachtsbotschaft als konkret erfahrbaren Zuspruch in Zeiten der Pandemie ausgelegt. In diesem Jahr falle die „übliche Weihnachtsseligkeit“ teilweise weg, sagte der Geistliche am ersten Weihnachtsfeiertag in einer feierlichen Messe. Dafür gebe es nun Raum, „wie durch ein Brennglas auf den tiefsten Sinn des heutigen Festes“ zu schauen.