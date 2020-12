Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 15:50 Uhr

Kohleausstieg: Saarland bekommt 128,5 Millionen Euro

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit dem beschlossenen Kohleausstieg bekommt das Saarland 128,5 Millionen Euro Strukturhilfen. Die Mittel sollen nach dem Strukturstärkungsgesetz projektbezogen fließen, teilte der Sprecher des saarländischen Wirtschaftsministeriums am Freitag in Saarbrücken mit. Der Bundestag hatte kurz zuvor den schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen. Das Gesetz sieht eine schrittweise Beendigung der klimaschädlichen Kohleverstromung vor. Nach dem Bundestag wollte am Freitag auch der Bundesrat darüber entscheiden.