Trier

Körpergräber bei Grabung an früherer Klosterkirche entdeckt

Bei einer Grabung auf dem Gelände der früheren Benediktinerabtei St. Marien in Trier sind ein Dutzend Körpergräber freigelegt worden. Sie stammten aus dem Mittelalter, wohl aber aus verschiedenen Jahrhunderten, sagte der Leiter der Landesarchäologie in Trier, Joachim Hupe, am Mittwoch. Man gehe davon aus, dass es sich bei dem älteren Teil der Gräber um Bestattungen von Ordensangehörigen handele. Die übrigen Toten seien wohl im Spätmittelalter im 15. oder 16. Jahrhundert beigesetzt worden, darunter auch ein Kind.