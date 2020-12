Mainz

Köln siegt dank Elvis: 1:0 beim Kellerduell in Mainz

Elvis Rexhbecaj hat dem 1. FC Köln einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga beschert und die Abstiegssorgen des FSV Mainz 05 deutlich verschärft. Der 23 Jahre alte Offensivspieler schoss die Rheinländer am Samstag mit seinem Tor in der 55. Minute zum 1:0 (0:0)-Sieg in einem faden Spiel. Die Kölner liegen nach dem zweiten Saisonerfolg fünf Zähler vor Mainz, das weiter auf seinen ersten Heimsieg in dieser Spielzeit warten muss. Köln verteidigte den Sieg am Ende ohne Ondrej Duda, der die Gelb-Rote-Karte sah (76.).