Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 11:10 Uhr

Koblenz

Koblenzer Taschen-Designerin näht Schutzmasken

Eine Koblenzer Herstellerin von Taschen hat ihren Betrieb mit vier Mitarbeitern auf die Produktion von einfachen Schutzmasken aus Baumwolle umgestellt. Sie sei damit einer Anfrage der Diakonie und des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Bad Kreuznach gefolgt, erklärte die Unternehmerin Lena Eiler am Montag. Da medizinische Masken kaum vorhanden seien, gebe es in Krankenhäusern und Pflegeheimen großen Bedarf auch an einfachen Behelfsmasken.