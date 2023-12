Koblenzer Pfarrer wird in Jerusalem Zeitzeuge des Gaza-Kriegs: Darum bleibt Wolfgang Hüllstrung zuversichtlich

Als evangelischer Pfarrer predigt er stets Gewaltlosigkeit. Doch am 7. Oktober erlebt der Koblenzer Wolfgang Hüllstrung während seines Studiums in Jerusalem die brutale Gewalt des Hamas-Terrors. Wie kann dennoch Frieden in Nahost einkehren? Und wie kann ein Christ in diesen kriegerischen Zeiten noch Zuversicht predigen? Wir haben mit Wolfgang Hüllstrung darüber gesprochen.