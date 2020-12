Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 14:40 Uhr

Ottersweier

Koblenzer Familie verunglückt auf Heimfahrt: Säugling stirbt

Auf der Heimfahrt nach Koblenz ist am Wochenende eine fünfköpfige Familie mit ihrem Auto in Baden verunglückt. Dabei kam am Samstagabend das elf Monate alte Mädchen der Familie ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Eltern sowie zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt aus dem Auto geborgen.