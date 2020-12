Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 16:30 Uhr

Koblenz (dpa/lrs)

Koblenz verschärft Corona-Regeln:Maskenpflicht in Innenstadt

Koblenz (dpa/lrs). Die Stadt Koblenz verschärft wegen steigender Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht und ordnet weitere Einschränkungen an. So muss in weiten Teilen der Innenstadt im öffentlichem Raum zwischen 20.00 und 5.00 Uhr eine Abdeckung für Mund und Nase getragen werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Auch in Kirchen, anderen Gebetsräumen sowie in Kinos, Theatern und Museen muss nun stets eine Maske getragen werden, die auch am Sitzplatz nicht mehr abgelegt werden darf.