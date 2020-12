Koblenz

Koblenz trauert um Ehrenbürger Giscard d'Estaing

Bereits 1926 ist der französische Ex-Präsident Valéry Giscard d'Estaing in Koblenz geboren – nun trauert die Rhein-Mosel-Stadt um ihren gestorbenen Ehrenbürger. „Sein Vater war in Koblenz ab 1921 als Oberfinanzinspektor der französischen Besatzungsarmee im Rheinland stationiert. Von seiner Geburtsstadt aus legte VGE, wie er in Frankreich häufig genannt wurde, im Anschluss eine internationale politische Karriere hin“, teilte die Stadt Koblenz am Donnerstag mit.