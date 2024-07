Plus Rheinland-Pfalz

Terrorgefahr: US-Militäreinrichtungen in Rheinland-Pfalz senken Sicherheitsstufe wieder

Aufgrund einer Terrorwarnung hatte das US-Militär in Rheinland-Pfalz erhöhte Wachsamkeit an den Tag gelegt - die Sicherheitsstufe für Einrichtungen in Baumholder, Spangdahlem und Ramstein wurde erhöht.