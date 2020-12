Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 17:40 Uhr

Koblenz

Koblenz als Weltraumstadt: Radarsystem sucht Schrott im All

Eines der modernsten Radarsysteme zur Entdeckung von Weltraumschrott ist am Mittwoch in Koblenz aufgestellt worden. Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sprach von einem „richtigen Meilenstein für alle Projektbeteiligte“. Die Spitzentechnik in zwei Containern dient nach Angaben des Koblenzer Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr dazu, „Weltraumschrott in erdnahen Orbithöhen von 300 Kilometern bis 3000 Kilometern“ zu erkennen und zu katalogisieren.