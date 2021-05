Mainz

Koalitionsvertrag für neue Ampel unterschrieben

SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz haben am Montag den Koalitionsvertrag für die zweite Ampel-Regierung unterschrieben. Zunächst unterzeichneten die Spitzenkandidaten, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) und Daniela Schmitt (FDP), am Montag in Mainz den mehr als 180 Seiten starken „Zukunftsvertrag Rheinland-Pfalz 2021 bis 2026“. Anschließend folgten die Parteivorsitzenden Roger Lewentz (SPD), Misbah Khan sowie Josef Winkler (beide Grüne) und Volker Wissing (FDP)