Mainz

Koalitionsverhandlungen im Land weitgehend abgeschlossen

Die Verhandlungen zu einer Neuauflage der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen in Rheinland-Pfalz sind im Wesentlichen abgeschlossen. Dies verlautete aus Kreisen der drei Parteien. Es werde noch an Einzelheiten gefeilt, hieß es am Donnerstagnachmittag in Mainz.