Mainz

Koalitionsverhandlungen für neue Ampel beginnen

SPD, Grüne und FDP wollen sich zu Beginn der Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage der Ampelkoalition auf gemeinsame Ziele für die nächsten fünf Jahre verständigen. „Wir wollen uns nicht abarbeiten an den Dingen, die uns trennen, sondern (schauen) was verbindet uns“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag zu Beginn der Koalitionsverhandlungen in Mainz, rund zehn Tage nach der Landtagswahl.