Knapp 450.000 Euro für Tipper aus dem Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Tipper aus dem Saarland hat im Eurojackpot knapp 450.000 Euro gewonnen. Mit fünf richtigen Zahlen und einer Eurozahl gewann der bisher nicht bekannte Glückspilz in der Gewinnklasse 2, wie die Saarland-Sporttoto GmbH in Saarbrücken mitteilte. Abgegeben hat der Gewinner oder die Gewinnerin seinen erfolgreichen Tipp in einer lokalen Annahmestelle im Landkreis Saarlouis. Der Jackpot wurde derweil beim Eurojackpot vom vergangenen Freitag nicht geknackt. Für die Ziehung am kommenden Dienstag liegt er nun bei 77 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.