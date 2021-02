Mainz

Knapp 40 000 Corona-Impfungen für nächste Woche geplant

In Rheinland-Pfalz sollen in der kommenden Woche knapp 40 000 Menschen ihre erste oder zweite Impfung gegen Corona erhalten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, sind in den Impfzentren, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe insgesamt 27 651 Erstimpfungen geplant. 10 895 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sollen ihren zweiten Piks erhalten. Zudem sollen in der kommenden Woche weitere rund 1900 Dosen Impfstoff an neun Krankenhäuser geliefert werden, die Mitarbeitern der Gruppe der höchsten Priorität verabreicht werden sollen.