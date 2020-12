Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 16:30 Uhr

Knapp 150 Millionen Euro Corona-Hilfen im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Rund 140 Millionen Euro sind als Soforthilfe aus Landes- und Bundesprogrammen an saarländische Kleinunternehmen geflossen, weitere neun Millionen wurden als Mittelstandshilfe gezahlt. Diese Zahlen gab Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken bekannt. Zudem seien über die Förderbank SIKB 18 Millionen Euro Kreditvolumen mit Landesgeld hinterlegt worden. Unterm Strich seien also 167 Millionen Euro zur Stabilisierung der Wirtschaft in Umlauf gebracht worden.