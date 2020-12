Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 16:20 Uhr

KMK: Rassistischer Anschlag von Hanau fordert Schulen heraus

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Der rassistische Anschlag in Hanau stellt die Schulen nach Auffassung der Kultusministerkonferenz (KMK) vor besondere Aufgaben in der Demokratiebildung. „Auch in der Schule sind wir herausgefordert“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die in der vergangenen Woche unter Vorsitz der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) beschlossen und am Montag veröffentlicht wurde. „Die Schule ist für alle Kinder und Jugendlichen der zentrale Ort für Demokratiebildung im weitesten Sinne.“ Dazu gehörten auch die Grundlagen für ein respektvolles und achtsames Miteinander, die Spielregeln für den Austausch von Meinungen und Angebote zur Beteiligung.