Mainz

Klopp lobt Svensson: „Ein großes, großes Talent“

Jürgen Klopp hat in der abgelaufenen Fußball-Spielzeit mit seinem früheren Club Mainz 05 mitgelitten. „Ich habe mir in der vergangenen Saison große Sorgen um den Verein gemacht!“, sagte der Trainer des Premier-League-Clubs FC Liverpool in einem interview der „Bild“. Die Mainzer hatten nach einer extrem schwachen Hinrunde lange gegen den Abstieg gekämpft. In der Rückrunde habe er sich dann gefreut, „wie Bo Svensson da mit der Mannschaft durch die Liga gepflügt ist“, sagte der 54-jährige Klopp.