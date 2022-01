Mainz/Berlin

Klöckner wird Schatzmeisterin: Heil und Steiniger Vorstand

Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner ist am Samstag zur neuen Schatzmeisterin der Partei bestimmt worden. Die langjährige stellvertretende Bundesvorsitzende und ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin erhielt auf dem digitalen Bundesparteitag nach CDU-Angaben 607 von 886 abgegebenen Stimmen. Den Landesvorsitz will die 49-jährige Politikerin abgeben, ein Landesparteitag am 26. März entscheidet über die Nachfolge.