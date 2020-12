Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 08:30 Uhr

Mainz

Klöckner und Baldauf zu Wien: Zeichen gegen Islamismus nötig

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf haben sich entsetzt über den Terroranschlag in Wien gezeigt. „Das zeigt, dass der islamistische Terrorismus mitten unter uns ist in Europa“, teilten sie am Dienstag in Mainz mit. „Es braucht jetzt ein klares Zeichen auch in Deutschland gegen diese menschenverachtenden Verbrechen.“ Bei der Terrorattacke in Wien sind mindestens vier Passanten getötet worden, außerdem erschoss die Polizei einen Attentäter.