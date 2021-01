In den Bundesvorstand wiedergewählt wurden der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März, Christian Baldauf, mit 872 Stimmen, sowie die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil aus Andernach mit 683 Stimmen. Während Klöckner im CDU-Studio in Berlin an dem Parteitag teilnahm, verfolgte Baldauf den Parteitag aus der Landesgeschäftsstelle in Mainz.