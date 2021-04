Mainz

Klöckner ruft zur Geschlossenheit auf

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat nach dem scharfen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union zur Geschlossenheit aufgerufen. Es gelte nun, „ein überzeugendes inhaltliches Angebot für die Zukunft unseres Landes zu machen, alle mitzunehmen, gemeinsam zu überzeugen“, teilte Klöckner am Dienstag mit. „Jetzt muss es an die Inhalte gehen.“