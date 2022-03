Wittlich

Landesparteitag

Klöckner plädiert für diverse und unabhängige Presse

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner zeigt sich besorgt über aktuelle Entwicklungen in der Medienlandschaft. «Facebook ist nicht die freie Presse, Tiktok und Instagram auch nicht», sagte Klöckner am Samstag auf einem Landesparteitag in Wittlich über diese Internet-Portale. «Wir brauchen eine glaubwürdige, diverse, unabhängige Presse.»