Klöckner für Mitgliederbeteiligung „auf allen Ebenen“

Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner hat sich dafür ausgesprochen, die von den Kreisvorsitzenden empfohlene Mitgliederbeteiligung nicht nur bei der Wahl der Führungsspitze im Bund umzusetzen. „Künftig müssen wir Formate einer breiteren Basisbeteiligung auf allen Ebenen der Partei kontinuierlich auf- und ausbauen“, forderte Klöckner am Sonntag in Mainz.

Klöckner hatte nach der Bundestagswahl vom 26. September erklärt, dass sie auf dem nächsten Landesparteitag nicht mehr für eine Wiederwahl kandidieren wolle. Zugleich forderte sie die 36 Kreisverbände auf, Vorschläge für den neuen Landesvorsitz zu machen. Daraufhin erklärte Fraktionschef Christian Baldauf sein Interesse an einer Nachfolge. Der zunächst für November geplante Landesparteitag wurde auf Ende März 2022 verschoben. Am 20. November soll es eine Parteiveranstaltung geben, „um den weiteren Weg zu skizzieren und mit der Basis zu diskutieren“.

Sie befürworte ausdrücklich das einhellige Votum der Kreisvorsitzenden vom Samstag, hieß es in einem Statement Klöckners. In der jetzigen Situation sei der Wunsch nach breiter Einbeziehung der Mitglieder nicht nur verständlich, sondern notwendig. Bei den Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand am kommenden Dienstag in Berlin werde sie dafür werben, das Votum der Kreis- und Bezirksvorsitzendenkonferenz anzunehmen, kündigte die stellvertretende Bundesvorsitzende an.

