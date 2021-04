Mainz

Klöckner fordert einvernehmliche Einigung in K-Frage

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner drängt auf eine schnelle und einvernehmliche Einigung in der K-Frage der Union. „Den Unionsparteien und auch unseren Mitgliedern ist es ein großes Anliegen, dass es bald eine einvernehmliche Einigung der beiden zur Verfügung stehenden Kandidaten zur Kanzlerkandidatur von CDU und CSU gibt“, teilte Klöckner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. „Ich halte eine zeitnahe Klärung für notwendig, da muss ein Knopf dran.“