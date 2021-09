Mainz

Klöckner: „Als Volkspartei besseres Ergebnis gewünscht“

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundesagrarministerin Julia Klöckner betrachtet die ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz mit gemischten Gefühlen. „Natürlich ist es enttäuschend, man wünscht sich als Volkspartei ein besseres Ergebnis“, sagte sie am Sonntag. Man sehe aber auch, wie eng es gerade sei. Man müsse noch die Wahlkreisergebnisse in Rheinland-Pfalz abwarten. Klöckner kandidiert selbst im Wahlkreis Kreuznach.