Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 17:50 Uhr

Kaiserslautern/Mainz

Klinikum setzt nicht notwendige geplante Behandlungen aus

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen werden die Regeln in Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz wieder verschärft. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern setzt wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen alle nicht medizinisch notwendigen geplanten Behandlungen aus. Andere Eingriffe etwa in der Onkologie seien von der Regelung nicht betroffen, teilte das Krankenhaus am Freitag mit.