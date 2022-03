Mainz

Corona

Kliniken sprechen von «schwierigster Phase der Pandemie»

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz befinden sich angesichts weiterhin hoher Corona-Zahlen nach eigenen Angaben in einer sehr herausfordernden Lage. Hauptproblem sei für viele Einrichtungen nicht die Zunahme der Corona-Fälle, sondern der durch Erkrankungen verursachte Personalausfall, teilte die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz am Montag mit. Der Verband vertritt die Belange von 84 Kliniken im Bundesland.