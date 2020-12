Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 16:00 Uhr

Koblenz

„Klimastraße“ in Koblenz geplant

Eine „Klimastraße“ soll in Koblenz unter anderem mit Sensoren zur Erfassung freier Parkplätze und mit Straßenlaternen als Ladestationen für E-Autos zu neuen Erkenntnissen führen. „Im September sollen die ersten Anlagen in Betrieb gehen“, teilten die Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft Thüga und die Energieversorgung Mittelrhein (evm) am Dienstag mit. Autofahrer sollen auf Anzeigetafeln und über eine Handy-App die Zahl der freien Parkplätze sehen können. Passanten soll beispielsweise die Luftqualität angezeigt werden.