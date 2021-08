Mainz

Klimaschutz: Rheinland-Pfalz macht beim „Race to Zero“ mit

Rheinland-Pfalz hat sich der von den Vereinten Nationen gestarteten Klimaschutz-Initiative „Race to Zero“ angeschlossen. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag den Beitritt zu der von der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCC) gestarteten Kampagne. Hierzu haben sich Länder, Regionen und Kommunen zusammengeschlossen, die bis spätestens 2050 klimaneutral werden wollen – bilanzmäßig also null Treibhausgase emittieren, wie es im Namen der Initiative zum Ausdruck kommt (Wettlauf in Richtung null).