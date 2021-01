Daxweiler

Kleintransporter beim Tanken in Flammen aufgegangen

Ein Kleintransporter ist beim Betanken an einer Tankstelle an der Autobahn 61 in Flammen aufgegangen. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Höhe des Schadens vom Mittwochabend an der Raststätte Hunsrück-Ost nahe Daxweiler sei „locker fünfstellig“. Das Fahrzeug war ausgebrannt, zudem wurde die Tankstelle beschädigt. Als Ursache wird ein technischer Defekt an dem Fahrzeug vermutet. Zunächst war laut Polizei schwarzer Rauch aus dem Motorraum gequollen, dann schlugen Flammen empor. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Tankstelle wurde zunächst geschlossen.