Frankenthal

Kleinkind haut aus Wohnung ab: Kita identifiziert Mutter

Ein eineinhalb Jahre altes Kind ist aus seiner Wohnung in Frankenthal ausgebüxt und durch die Hilfe einer Autofahrerin sowie einer Kita wohlbehalten zu seiner Mutter zurückgekehrt. Wie eine am Einsatz beteiligte Polizistin berichtete, war das „sehr agile Kind“ am Montagmorgen durch die nicht abgeschlossene Wohnungstür auf die Straße gelangt. Eine aufmerksame Autofahrerin habe den Jungen entdeckt, als er barfuß eine Straße überqueren wollte.