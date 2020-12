Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 18:40 Uhr

Mainz

Kleinflugzeug nach Start in Mainz abgestürzt: Wwei Verletzte

Kurz nach dem Start von einem Flugplatz in Mainz ist ein Kleinflugzeug mit zwei Insassen abgestürzt. Die beiden Männer an Bord im Alter von 54 und 28 Jahren seien dabei am Dienstag leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Es sei kurz nach dem Abheben auf dem Flugplatz im Stadtteil Finthen gegen 15.30 Uhr zu technischen Problemen gekommen, dann sei das Flugzeug in ein Feld nahe dem Stadtteil Drais gestürzt. Es habe aber nicht gebrannt. Unterwegs gewesen sei die Maschine Richtung Hessen. Die beiden Männer seien vorsorglich in die Uniklinik gekommen und dort untersucht worden. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.