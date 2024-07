Ein Feuerwehrfahrzeug steht an der Absturzstelle. Am Flugplatz Bamberg-Breitenau ist beim Startvorgang ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Person - mutmaßlich der Pilot - wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. (zu dpa: «Kleinflugzeug macht Bruchlandung in Zweibrücken») Foto: Pia Bayer/DPA