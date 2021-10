Dierdorf

Kleinflugzeug kracht gegen Baum

Beim Startversuch auf einem Flugplatz in Dierdorf (Kreis Neuwied) ist ein Kleinflugzeug gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rollte das Leichtflugzeug am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache über die Startbahn hinaus und krachte dann in den Baum.