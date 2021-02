Sefferweich

Kleinflugzeug bei Sefferweich abgestürzt: Pilot stirbt

Bei starkem Nebel ist ein einmotoriges Flugzeug in der Nähe von Sefferweich im Landkreis Bitburg-Prüm abgestürzt. Der aus Österreich stammende Pilot konnt nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten fanden das Wrack der Propellermaschine am Mittag auf freiem Gelände zwischen den Ortschaften Sefferweich und Staffelstein. Das Trümmerfeld zwischen Windrädern erstreckte sich den Angaben zufolge über mehrere hundert Meter.