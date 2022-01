Saarbrücken

Kleinere Protestveranstaltungen gegen Corona-Regeln

Im mehreren Städten im Saarland hat es am Montagabend Protestveranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen gegeben. In Saarlouis seien rund 400 Kritiker unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken. In Merzig und in Neunkirchen wurden jeweils rund 60 Personen gezählt. Die Zusammenkünfte seien ohne Probleme und friedlich verlaufen, sagte er.