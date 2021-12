Quierschied/Sulzbach

Kleidungsstück mit Benzin aus Fenster geworfen

Am Nachmittag des Heiligabends haben bei einem Polizeieinsatz im saarländischen Quierschied mehrere Menschen sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen müssen. Anwohner hatten Benzingeruch aus einem Anwesen gemeldet, wie die Polizei in Sulzbach am Samstag mitteilte. Als demnach zunächst die Freiwillige Feuerwehr eintraf, warf ein Mann in dem Anwesen ein offenbar in Benzin getränktes Kleidungsstück aus einem Fenster auf einen Gehweg. Dann sei der Bewohner vom Fenster verschwunden und es sei nicht gelungen, Kontakt zu ihm aufzunehmen.