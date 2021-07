Bobenheim-Roxheim

Kleider an Badesee entdeckt: Suche nach möglichem Opfer

Im Rhein-Pfalz-Kreis hält ein möglicher Badeunfall die Behörden in Atem. Nach Polizeiangaben haben am Dienstag unter anderem Kräfte der Feuerwehr nach einer Frau oder einem Mädchen im Silbersee der Gemeinde Bobenheim-Roxheim gesucht. Auch Taucher seien beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge bereits am Vortag Kleidungstücke und einen Rucksack in einer kleinen Bucht des Gewässers entdeckt.