Klarer Heimsieg: Kaiserslautern wahrt seine Zu-Null-Serie

Die Siegesserie des 1. FC Kaiserslautern geht weiter. Am 12. Spieltag der 3. Fußball-Liga gewannen die Pfälzer mit einem 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg II bereits ihr viertes Spiel in Folge. Vor 18.330 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Felix Götze in der 11. Minute nach Vorarbeit von Daniel Hanslik die Führung für Kaiserslautern. Kurz nach Wiederbeginn traf Boris Tomiak nach einer Ecke von Mike Wunderlich zum 2:0 (48.). In der 61. Minute entschied Wunderlich die Partie mit dem 3:0-Endstand endgültig zugunsten des FCK. Wieder hatte Hanslik vorgelegt.