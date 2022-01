Mainz

Klage gegen Zuschauerbeschränkung bei Mainz 05 kein Thema

Der FSV Mainz 05 will nicht auf dem Klageweg versuchen, mehr Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Sportvorstand Christian Heidel findet ein solches Vorgehen wie beim Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig zwar „völlig legitim“, sieht aber bei seinem Club eine andere Situation. „Wir haben Gespräche geführt, auch mit der Landesregierung. Sie hat es jetzt ermöglicht, dass 6800 Zuschauer – 20 Prozent – beim nächsten Heimspiel kommen können. Das ist für uns ein Weg in die richtige Richtung“, sagte Heidel am Montag der Deutschen Presse-Agentur.