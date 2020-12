Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 16:10 Uhr

Koblenz

Klage gegen Corona-Bekämpfungsverordnung gescheitert

Die Betreiberin eines wegen der Corona-Anordnungen geschlossenen Fitnessstudios in der Pfalz ist mit ihrem Antrag auf Wiedereröffnung gerichtlich gescheitert. Ihr Normenkontrollantrag gegen die Dritte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sei unzulässig, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz am Freitag mit (Az. 6 B 10497/20.OVG). Ein verwaltungsgerichtliches Normenkontrollverfahren sei ausgeschlossen bei Rechtsverordnungen eines Verfassungsorgans wie in diesem Fall der Landesarbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).