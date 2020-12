Koblenz

Die Schließung von Bordellen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz ist nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts rechtmäßig. Die Richter in Koblenz lehnten am Donnerstag den Eilantrag der Betreiberfirma eines Bordells in Speyer in zweiter Instanz ab, wie das Gericht am Freitag mitteilte (Aktenzeichen: 6 B 10868/20.OVG). Das Verwaltungsgericht Mainz hatte in erster Instanz den Eilantrag ebenfalls abgelehnt. Dagegen hatte das Unternehmen Beschwerde eingelegt. Weitere Rechtsmittel sind nicht möglich.