Zu einer Kundgebung hatte der Dehoga-Kreisverband auf den Platz an der Linde in Bad Neuenahr eingeladen, um auf die Situation der Gastronomie und Hotellerie aufmerksamen zu machen. Die Forderungen des Interessenverbands an die Politik nahm der Landtagsabgeordnete Horst Gies (links) vom Dehoga-Kreisvorsitzenden Günther Uhl entgegen.