Saarbrücken/Bremen

Kita-Gipfel

Kita-Modell aus dem Saarland könnte in Bremen Schule machen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

In Kitas fehlt es vielerorts an Personal. Auf der Suche nach Lösungen wird nun auf einem Kita-Gipfel in Bremen ein Modell aus dem Saarland diskutiert.